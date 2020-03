Ciangherotti (FI): “Test positivo per la ricetta dematerializzata, sistema applicato dopo i miei solleciti”

Albenga. “Finalmente, anche in Liguria, è attivo il sistema della ricetta dematerializzata. Non ci sarà più bisogno di andare dal medico o dal pediatria per farsi prescrivere un farmaco evitando code e assembramenti all’esterno dei centri e studi medici. Basterà ricevere la ricetta via email o con un sms accompagnato da un codice necessario per recarsi in farmacia”. Canta vittoria Eraldo Ciangherotti, il consigliere provinciale di Forza Italia e consigliere di minoranza ad Albenga: “Sono stato il primo a chiedere di accelerare l’introduzione del nuovo processo che si è concretizzato dopo che il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche (quelle bianche)”.

“Io stesso – afferma Ciangherotti – ho testato il sistema ieri pomeriggio ed effettivamente funziona ed è un grosso vantaggio soprattutto per le persone anziane. Molti cittadini della provincia di Savona mi hanno scritto in privato sul numero Whatsapp di Forza Italia (346.5163207) per confermarmi il buon esito del nuovo servizio nelle nostre farmacie. In sostanza ad ogni ricetta prescritta dal medico di famiglia, che può essere inviata sulla casella di posta elettronica, viene attribuito un codice che serve al paziente per acquistare il medicinale in farmacia. Con questo provvedimento non servirà più recarsi allo studio medico, ma basterà chiamare il proprio dottore e farsi inviare la mail o l’sms con il numero (NRE) riportato sulla ricetta”.

Al fine di ridurre ulteriormente gli accessi agli studi dei medici di medicina generali e del pediatra di libera scelta, nonché presso gli ambulatori specialistici, il consigliere provinciale di Forza Italia invita le amministrazioni comunali a diffondere sui portali istituzionali e sulle pagine social l’entrata in vigore del nuovo sistema: “Un modo decisamente più veloce che utilizza al meglio la tecnologia per sveltire le pratiche della vita di ogni giorno che potrà essere utilizzato e messo a sistema anche quando l’emergenza sarà finita. Grazie per la collaborazione alle farmacie che giocano un ruolo determinante in questo momento e grazie anche a tutti i medici di medicina generale, gli unici a poter compilare la ricetta dematerializzata per ciascun singolo paziente”.

“Terminata l’emergenza Covid-19 – è la richiesta di Ciangherotti all’assessore Sonia Viale – mi auguro che il sistema sanitario nazionale venga ancor più semplificato per tutti i cittadini, fino a consentire anche in Liguria, come avviene già oggi in Veneto, che il medico carichi il codice della ricetta direttamente sul fascicolo sanitario elettronico e il farmacista veda la prescrizione scansionando la semplice tessera sanitaria del paziente, senza richiedere alcun codice della ricetta trasmesso via email o sms”.