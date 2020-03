Albenga. In occasione dell’8 marzo, le Donne in Campo della CIA di Savona, in collaborazione con la Coop e con il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, ripropongono, fino al 15 marzo, all’interno del centro commerciale “Le Serre” di Albenga, la mostra fotografica, “La fatica delle donne”.

Si tratta di scatti appartenenti all’archivio storico del noto studio fotografico Leoni di Genova che mostrano uno spaccato della storia del lavoro femminile tra gli anni ‘30 e gli anni ‘70.

La storia delle donne nel settore agricolo, come lavoratrici e imprenditrici, è un excursus davvero incredibile, fatto di successi, di crescita economica e innovazione per il nostro territorio, in vari settori dell’agricoltura.

La mostra rappresenta un percorso unico, identificativo dello sviluppo economico italiano e savonese, per rendere omaggio alle donne che, da sempre, partecipano all’evoluzione della società, mettendo in campo, con dedizione, la loro manualità e le loro conoscenze.

CIA Savona ringrazia per l’organizzazione e l’allestimento della speciale mostra fotografica le imprenditrici Noemi Stella, Antonietta Capomolla e Paola Calleri, oltre alle delegate della Confederazione savonese Simona Merlino e Belinda Cavassa.