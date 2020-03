Chi bivacca al sole e chi organizza un pic-nic all’aperto: altre dieci denunce dei carabinieri

Cairo Montenotte. Ancora molti, troppi, i cittadini che non ottemperano al divieto di uscire di casa senza giustificato motivo. Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, ben 36 persone, a fronte di 272, sono state controllate e sono risultate inadempienti al divieto vigente.

“Spesso si tratta – come spiegano i carabinieri – di stranieri che si ritrovano nei pressi dei distributori automatici per stare insieme, magari bevendo proprio come accaduto a quattro albanesi in Via Brignone a Savona o come 4 cittadini dell’Ecuador trovati a “bivaccare” nei giardini di Via Mentana (proprio nei pressi della caserma)”. Ma tra queste 36 persone c’è anche chi passeggia o sta seduto al sole in Piazza Mameli, oppure chi organizza un pic-nic all’aperto come i 4 ragazzi a Finale Ligure. O chi, in barba alla normativa vigente, si sposta in auto o con i mezzi pubblici come i 10 denunciati dalla compagnia dei carabinieri di Cairo Montenotte. Addirittura, sempre a Cairo, è stato controllato un cittadino africano che poco prima dell’una di notte era nei pressi della propria abitazione e una volta fermato ha dichiarato che voleva fare attività sportiva perché a quell’ora non c’era nessuno.

La ‘ciliegina sulla torta’, però, la rappresenta un cittadino brasiliano di Albenga che è stato denunciato per l’inosservanza al provvedimento dell’autorità e per evasione dagli arresti domiciliari cui è da tempo sottoposto.

Risultano invece molto sensibili e rispettosi del decreto i negozi e gli esercizi commerciali autorizzati all’apertura, che fanno rispettare ai propri clienti tutte le norme di sicurezza come la distanza di un metro tra clienti e l’ingresso a una persona per volta. Nel corso del weekend sono state controllate 30 attività, risultate tutte in regola.

