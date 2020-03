Ceriale, nasce il comitato per il “no” alla riduzione dei parlamentari

Ceriale. Il 28 febbraio si è costituito a Ceriale il “Comitato per il NO nel referendum sulle modifiche alla Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari del Ponente Savonese”. Il referente territoriale è Marco Parisi.

“La rappresentanza democratica ed il rapporto tra politica e cittadini è ormai da decenni in forte crisi – scrive Parisi – Le leggi elettorali maggioritarie, la logica del voto utile, le restrittive soglie di sbarramento, l’impossibilità di esprimere preferenze e di scegliere secondo le proprie convinzioni in un ambito costruttivamente pluralista sono alcune delle deformazioni che, secondo noi, hanno minato l’assetto democratico ricostruito dai padri costituenti e frutto del sacrificio di tanti resistenti ed antifascisti”.

“Nell’attuale contesto (ed in questo ‘combinato disposto’) l’operazione di riduzione del numero dei parlamentari è un operazione demagogica e rischiosa da diversi punti di vista – spiega quindi Parisi – che consentirebbe un risparmio risibile e discutibile; ogni anno l’equivalente del costo di un cappuccino per ogni elettore (circa 1,5 euro). Se, per esempio, si fosse ridotto, magari di un terzo o della metà, il compenso di tutti i parlamentari (mantenendone il numero) o se si fosse comperato un F35 in meno si sarebbero ottenuti risparmi di gran lunga maggiori e si sarebbero dati segnali positivi a chi crede ai valori espressi nella nostra Carta Costituzionale: per esempio la sovranità popolare (art. 1), l’uguaglianza (art. 2) o la ‘non bellicosità’ (art. 11)”.

“Invitiamo tutti ad interessarsi, a sostenere le nostre ragioni ed a votare NO al referendum nazionale che dovrebbe tenersi il 29 marzo prossimo venturo – conclude – Informiamo che essendo un referendum confermativo, secondo le vigenti normative, non c’è quorum e quindi, comunque, ogni voto sarà valido. Non sarà tempo perso impegnarsi”.