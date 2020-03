Savona. Ancora un successo per il Centro Danza Savona. Grandi soddisfazioni sono arrivate al concorso Expression, International Dance Competition, che si è svolto da giovedì 20 a domenica 23 febbraio a Firenze, presso la Fortezza da Basso, nell’ambito di Danza in fiera, giunta alla quindicesima edizione, il più grande evento in Italia dedicato alla danza, luogo di incontro per professionisti, ballerini, scuole, compagnie con una ricchissima programmazione di eventi.

Eccellente performance del Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa, già nella giornata di venerdì 21 febbraio. Ha ottenuto il primo premio, oltre 400 euro, con Bakit Zerilli nella categoria Solisti Fantasy Over con la coreografia Waiting for… di Schirripa.

Bakit ha vinto anche una borsa di studio di una settimana spesata al 100%, compresi vitto e alloggio allo stage internazionale di Angers con gli insegnanti dell’Opera di Parigi, assegnata da Daniel Agesilas.

Il secondo premio, con oltre 200 euro, è stato ottenuto da Greta Dagnino nella categoria Solisti Hip Hop Over, con tanto di borsa di studio a Dublino.

Terzo premio al Gruppo Cedansa con The Art Life, coreografia di Schirripa, nella categoria Gruppi Composizione Coreografica Over e, unica borsa di studio, una settimana al 100% per tutto il Cedansa Ballet a Copenhagen. Hanno danzato Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Carlo Froi, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Sara Spiegl, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli.

Non sono mancati i successi nemmeno nella giornata di sabato 22. Sara Giubergia ha vinto una borsa di studio a Cuballet Barcellona. In serata Gioele Cosentino ha vinto il secondo premio alla finale del Grand Prix tra i vincitori di concorsi dove era stata selezionata finalista anche Alessia Rebagliati. La giuria, di grande rilievo, era formata da direttori di accademie internazionali.

Per finire in bellezza, domenica 23 febbraio Sara Giubergia ha vinto due borse di studio: una settimana al 100% compreso vitto e alloggio allo stage internazionale di Angers con i maestri dell’Opera di Parigi assegnata da Agesilas ed una settimana al 100% per il Real Conservatorio Professional de Danza Mariemma a Madrid, assegnata da Juan Polo Cobos.

Il Centro Danza Savona, centro internazionale di formazione alla danza, contribuisce all’educazione e formazione completa di ogni allievo grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali spicca Ekaterina Desnitskaia (diplomata all’Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice della compagnia del teatro Kirov-Mariinsky) e ad una continua specializzazione con workshop e masterclass condotti da maestri ospiti di fama internazionale.