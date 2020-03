Cengio, trentenne stroncato da un arresto cardiaco nella sua abitazione

Cengio. Un arresto cardiaco è stato fatale per il giovane cengese Yuri Armellino, deceduto nella sua abitazione di via Gramsci la notte scorsa. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Di recente il trentenne aveva lavorato in un’azienda carcarese, ed era molto conosciuto sia a Cengio che nel resto della Val Bormida, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio scritti sui social.

Yuri lascia i genitori, Paola e Mauro, i nonni Olga e Giuseppe, gli zii Eliana e Ugo e i cugini Danilo, Andrea e Fabrizio. Martedì 17 marzo la salma verrà accompagnata al Tempio crematorio di Magliano Alpi, nel cuneese.