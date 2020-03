Coronavirus, da domani 60mila mascherine ai comuni e 13 mila ad autorità portuali

Regione. Da domani partirà la distribuzione ai 234 comuni della Liguria di 60 mila mascherine, tra cui un piccola quota, circa 6000, di dispositivi Ffp2.

Oltre a queste, 10mila mascherine andranno all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e 3 mila all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

“Questi dispositivi provengono in parte dal carico arrivato nei giorni scorsi all’aeroporto di Torino Caselle e stoccato domenica scorsa alla Fiera del Mare di Genova, in parte da forniture del dipartimento nazionale e, per quanto riguarda le Ffp2, da donazioni – spiega l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – Il nostro obiettivo è fornire le amministrazioni comunali e gli organici degli enti locali di strumenti per garantire la sicurezza di quelle persone che continuano a lavorare ogni giorno per mandare avanti questa Regione, a partire dalle categorie più esposte come esempio operatori di polizia locale e di Protezione civile, personale addetto al front office e tutti coloro che continuano a garantire i servizi pubblici essenziali ai cittadini”.

Oltre a questo, tra la giornata di ieri e quella di oggi, Regione Liguria ha distribuito 80mila mascherine chirurgiche, 32 mila Ffp2 e 1000 camici alle strutture sanitarie regionali: “In questo caso – conclude Giampedrone – si tratta di forniture acquistate direttamente da Regione Liguria. La filiera che siamo riusciti ad attivare per rifornire la sanità di questi dispositivi sta funzionando”.