Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare che Carola Maccagno ha conquistato l’Oro nei Campionati Europei Cadetti a Squadre di Spada Femminile con le compagne Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Anita Corradino, che si sono svolti a Porec (Parenzo), in Croazia lo scorso 26 febbraio 2020.

Il titolo continentale per le quattro atlete è arrivato nella prova a squadre di spada femminile under 17, al termine di una prova eccezionale delle ragazze.

L’Italia ha ottenuto la vittoria battendo in finale Israele per 45-35, dopo aver superato l’Austria nel tabellone dei 16 per 45-16; la Francia ai quarti per 45-24, la Russia in semifinale per 45-35.

Tutta la Polisportiva del Finale è orgogliosa di questo grande risultato di Carola, ed in esso riconosce anche il prezioso lavoro fatto dal Maestro Sergio Nasoni, che l’ha guidata fino al suo ingresso all’ISEF Eugenio Meda di Torino, dove Carola attualmente si allena!

Di seguito l’elenco dei risultati delle gare dal Tabellone dei 16 alla Finale:

Finale:

ITALIA b. Israele 45-35

Finale 3°-4° posto:

Russia b. Germania 45-36

Semifinali:

ITALIA b. Russia 45-35

Israele b. Germania 45-32

Quarti:

ITALIA b. Francia 45-24

Russia b. Spagna 45-42

Israele b. Polonia 44-43

Germania b. Ungheria 45-44

Tabellone dei 16:

ITALIA b. Austria 45-16

Questa la Classifica:

1. ITALIA, 2. Israele, 3. Russia, 4. Germania, 5. Polonia, 6. Spagna, 7. Ungheria, 8. Francia.