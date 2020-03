Carcare. Il Comitato per le Celebrazioni di Carcare ha convenuto un accordo di convenzione collaborativa con Don Aldo Meineri, parroco di San Giuseppe di Cairo con la virtuosa vocazione all’arte pittorica e per anni rettore dell’istituto d’arte di Acqui Terme, in occasione delle celebrazioni del 400° anniversario dalla Fondazione del Liceo Calasanzio di Carcare.

Una delle tradizioni in voga presso il Collegio delle Scuole Pie Calasanziane, era quella riservata ai migliori studenti dell’anno accademico, ovvero i ‘Principi dell’Accademia’, cui a carico della scuola veniva realizzato un ritratto che successivamente rimaneva affisso ad imperitura memoria nei corridoi dell’istituto.

Foto 2 di 2



Non è certa la data o meglio il secolo che sancì l’avvio di questa tradizione, ma sicuramente furono in molti che sino ai tempi degli ultimi convittori finirono raffigurati dai migliori artisti del periodo. Certamente perché i migliori studenti venivano dipinti dai migliori pitturi e ritrattisti attivi artisticamente sul territorio.

Oggi alcuni di questi quadri possono valere migliaia di euro, se ovviamente sono gli originali e se ovviamente ritraggono studenti leggendari e se infine il pittore è una firma apprezzata nel mondo dell’arte. Non a caso, una delle iniziative inserite nel palinsesto delle celebrazioni del 400° anniversario di Fondazione del Collegio Calasanzio, sarà la mostra d’arte dei quadri dei “Principi dell’Accademia”.

Nel merito dell’iniziativa il sindaco di Carcare, nonché presidente del Comitato, Christian De Vecchi afferma: “Don Aldo, sarà la persona adatta a ricoprire il ruolo di curatore di questa iniziativa, le sue competenze nel settore artistico, restituiranno ai carcaresi e a tutti coloro che avranno la possibilità di visitare la mostra, una grande emozione storica. All’esposizione verrà affiancata anche la pubblicazione di un volume catalogo, contenente la storia della nascita di questa tradizione pittorica con tutti i riferimenti storici del caso e ovviamente i nomi dei migliori studenti ritratti”.

Non sarà un ruolo facile, quello di riuscire a recuperare i quadri dei Principi dell’Accademia, infatti quelle originali ed esistenti sono quasi tutte opere diffuse privatamente, non esistendo una collezione unitaria, ne è consapevole Don Aldo Meineri che commenta: “Inizierò sin da subito la ricerca per accedere al maggior numero possibile di opere disponibili, non solo quelle dei Principi dell’Accademia ma anche quelle dei rettori e dei professori erano appese alle pareti dei corridoi e delle aule del Collegio Calasanziano, mentre la pubblicazione servirà per approfondire e conoscere questo particolare percorso artistico di cui saremo testimoni nel 2021 in occasione del 400° di fondazione”.

Se molte delle opere a cui fanno riferimento il sindaco e il curatore, appartengono a privati ne approfittiamo per lanciare un appello a tutti gli eventuali possessori, ovvero molto semplicemente di contattare gli uffici del Comune di Carcare per lasciare loro le modalità per contattarvi.