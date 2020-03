Carcare, la sfida social dell’Oratorio Santa Rosa fa il giro d’Italia

Carcare. Anche in tempi di quarantena e isolamento, non mancano le iniziative virtuali per fare gruppo e stare insieme. Un esempio, quello dell’Oratorio Santa Rosa di Carcare, che ha lanciato su Instagram la sfida #animatorechallenge.

Tutti i ragazzi del gruppo hanno partecipato condividendo una foto di se stessi, soli o in compagnia, in “tenuta” da animatore, scrivendo poi una breve filastrocca con le parole “giochi, divertimento e quarantena”.

L’idea è partita da Cecilia Cebry Briano, la rappresentante più social dell’Oratorio, e in poco tempo le “storie” hanno fatto il giro d’Italia, con ringraziamenti per lo spunto e complimenti da parte di altre associazioni diocesane e non, persino dalla capitale.

Un modo, anche questo, di condividere gioia e allegria tra i più giovani, che sperano di incontrarsi al più presto per pianificare le attività estive rivolte anche ai più piccoli.