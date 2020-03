Carcare, il sindaco ribadisce: “L’emergenza non è finita. Restiamo a casa”

Carcare. “Cari concittadini mi appello per la seconda volta alla vostra sensibilità, al vostro senso del dovere nel rispettare quell’elementare regola che oggi il Governo, i Ministeri e le Prefetture ci chiedono, ovvero di RESTARE A CASA”. A ribadirlo il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

“Restiamo a casa per tutte le logiche e scientifiche ragioni che quotidianamente ci vengono spiegate, ma soprattutto per la spontanea consapevolezza che soltanto attraverso una costante operazione di rispetto dei valori umani riusciremo a superare questo difficile momento” specifica il primo cittadino.

Poi continua: “Restando a casa contribuiremo a frenare la diffusione del virus, in sintesi questo è il messaggio che le autovetture della protezione civile e della polizia locale continueranno a diffondere per le strade e piazze del nostro Paese, non per spaventare ma per trovare collaborazione attiva”.

“Questa mattina gli strumenti elettronici (OCR) attivi sulle vie principali del nostro territorio hanno rilevato molti più transiti veicolari e pedonali, rispetto ai giorni precedenti, ciò vuole semplicemente dire che oggi a Carcare ci siamo mossi, anche se legittimamente, in troppi” aggiunge il sindaco.

Poi conclude: “L’emergenza non è finita. Vi rinnovo pertanto l’appello a muovervi, dentro e fuori i confini del nostro territorio comunale, solo in casi di estrema necessità”.