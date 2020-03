Cantieri stradali fermi a causa del Coronavirus. Ma Isella tranquillizza: “Solo difficoltà oggettive, riprenderanno”

Savona. Cantieri fermi, da un giorno all’altro, per i risvolti negativi portati dall’emergenza Coronavirus. Succede in provincia di Savona e non dovranno rimanere sorpresi gli automobilisti che, a partire da oggi e nei prossimi giorni (fino a data da destinarsi) dovessero trovarsi di fronte a veri e propri “cantieri fantasma”.

A spiegare la situazione, ai microfoni di IVG.it, il consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella: “Parliamo di tutti i lavori sulle strade provinciali post alluvione novembre-dicembre 2019, quindi tutto il pacchetto di somme urgenze da 40 milioni. Una parte di questi cantieri oggi sono conclusi o in via di definizione, ma alcuni un po’ più lunghi e complicati sono in fase di lavorazione”.

“Ad oggi, come imposto dall’ultimo dpcm del Presidente del Consiglio, i cantieri non devono sottostare solo alle regole di sicurezza ma anche a quelle sanitarie (distanze di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, eccetera). Inoltre abbiamo un problema di approvvigionamento di materiali, fabbricati in zona o nel Nord Italia in aziende oggi chiuse per via del decreto. Reperire i materiali diventa difficile, per cui su alcuni cantieri sarà necessario sospendere alcuni lavori, altri potranno proseguire, dipende dalle lavorazioni”.

“E’ chiaro che nel momento in cui le cose andranno meglio, l’emergenza Covid-19 andrà mano a mano scemando e il dpcm allargherà un po’ le maglie, i cantieri riprenderanno. La provincia è costantemente in contatto con le imprese e le direzioni lavori. Il messaggio da far passare è che se vedete il cantiere fermo è perché si è stati costretti a sospendere per le motivazioni sopra riportate”.

“Non abbiamo ancora elenco completo dei cantieri che chiudono, ma mi premurerò in prima persona di tener informati sia i sindaci dei relativi Comuni sia i residenti mediante comunicati stampa e comunicazioni ufficiali”, ha concluso Isella.