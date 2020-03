Cancellata la Granfondo Muretto di Alassio 2020

Alassio. Inizialmente prevista per domenica 29 marzo, poi riprogrammata per domenica 5 aprile, la Granfondo Muretto di Alassio 2020 è stata definitivamente annullata.

Il comunicato degli organizzatori: “Cari Atleti, Sportivi, Amici. Come molti di voi avevano già ipotizzato siamo costretti ad annullare la gara per quest’anno. L’emergenza sanitaria in atto ci impedisce di realizzare l’evento nelle date e nelle modalità previste. Le quote di iscrizione verranno congelate per il prossimo 2021, ma qualora lo desideraste è previsto un rimborso del 50% della quota per rinvio dovuto a cause di forza maggiore”.

“Per tutte le informazioni su rimborsi resta sempre valida la mail info@real-time.it. Visto il gran numero di richieste che arriveranno vi chiediamo di pazientare se non doveste ricevere una risposta immediata. Possiamo farvi solo una promessa in questo tempo di incertezze: il prossimo anno sarà ancora più bello“.