Savona. La seconda giornata del campionato italiano invernale Juniores di nuoto sincronizzato, in corso di svolgimento a Viterbo, nel Lazio, si è aperta questa mattina con la gara del Duo.

La competizione, finale del Duo tecnico, in attesa degli obbligatori, ha preso il via alle ore 10. Trentadue le coppie in gara.

Al primo posto si sono classificate Alessia Macchi e Susanna Pedotti del Busto Nuoto con 80.4183 punti. Seconda posizione per Siria Santin e Maria Vittoria Zanatta della Zeus Lab Montebelluna con 78.7882.

La coppia della Rari Nantes Savona, composta da Anita Bucaioni e Sophie Tabbiani, ha conquistato 77.4667 punti, frutto di 23.1000 per l’esecuzione, 23.4000 di impressione artistica e 30.9667 per le figure.

Per ottenere il piazzamento sul podio dovranno guardarsi da Alice Tavio e Matilde Neri della Cn Uisp Bologna, quarte a quota 77.4699.

Galina Kriukova e Vittoria Meucci sono in settima posizione con 75.8764 punti, ovvero 23.5000 per l’esecuzione, 23.6000 di impressione artistica e 28.7764 per le figure.

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17, si disputerà la prova della Squadra, con 15 team.