Savona. Si è conclusa con la prova di Squadra, andata in scena a partire dalle ore 17, la seconda giornata dei campionati italiani invernali categoria Juniores di nuoto sincronizzato, in corso di svolgimento a Viterbo.

Tra le quindici formazioni partecipanti comanda la Busto Nuoto (Alice Nava, Greta Sichirollo, Alessia Macchi, Susanna Pedotti, Elena Picozzi, Benedetta Gianazza) con 79.6579 punti (24.5000 per l’esecuzione, 24.7000 per l’impressione artistica e 30.4579 per le difficoltà), seconda la Zeus Lab Montebelluna con 77.5356 punti, che precede l’Aurelia Nuoto terza con 76.4496.

La Rari Nantes Savona si è classificata quarta con 74.6450 punti, frutto di 22.7000 di esecuzione, 23.0000 di impressione artistica e 29.4450 di figure. La squadra biancorossa ha gareggiato con Anita Bucaioni, Galina Kriukova, Sophie Tabbiani, Vittoria Meucci, Vittoria Peri, Giorgia Macino, Beatrice Andina e Beatrice Petta.

Domani, domenica 8 marzo, dalle ore 9,30 spazio agli obbligatori, il cui esito influirà sulle classifiche finali di specialità e di club. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 14,30 circa.