Calice Ligure piange la scomparsa di Pietro Canepa, Cavaliere del lavoro e fondatore dell’Avis locale

Calice Ligure. È mancato all’ospedale di Santa Corona Pietro Canepa, presidente e fondatore dell’Avis di Calice Ligure.

Cavaliere del lavoro, classe 1945. Instancabile animatore e sostegno di molte associazioni locali e dello stesso paese. Presente in molte sagre e feste di paese a coadiuvare i più giovani e sempre pronto a regalare una battuta a tutti.

“L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia in questo momento doloroso e lo ringrazia per quanto dato alla comunità calicese” afferma il sindaco Alessandro Comi.

“A loro giunga il nostro abbraccio, in un momento dove purtroppo per le stringenti norme sanitarie vigenti sarà impedita la celebrazione funebre prevista in tempi “normali”. Consapevoli di cosa voglia dire dover rinunciare ad una sincera stretta di mano desideriamo virtualmente porgerla ai suoi cari a nome di tutta la nostra comunità” conclude il primo cittadino.

Le esequie, in accordo coi familiari, verranno celebrate in forma strettamente privata.