Calice Ligure. “In questo momento di sconforto e di smarrimento c’è chi ha saputo tenere saldo il timone e non si è scoraggiato, anzi si è messo al lavoro e ha messo a disposizione il suo tempo e la sua arte. Sono il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, e la sua meravigliosa moglie Samantha”. Lo scrive a IVG una lettrice, Elisa.

“Entrambi sono abili nel taglio e cucito – racconta – il sindaco è un bravissimo tappezziere e la moglie, da sempre conosciuta per le sue ‘mani d’oro’, ha imparato presto questa antica arte. Hanno quindi pensato di mettersi a cucire mascherine. Si sono messi all’opera e la notizia si è presto diffusa sui social, ricevendo ordinazioni da amici, conoscenti, amici di amici, eccetera. E due giorni fa hanno effettuato la prima consegna di 100 mascherine”.

Foto 2 di 2



“Le mascherine sono in tessuto – prosegue – e hanno all’interno un filtro che permette quindi un ottimo isolamento, sono lavabili e perfette in questo momento in cui scarseggiano ovunque”.

Le mascherine sono date tutte in dono, e le ordinazioni continuano ad aumentare. “Una dimostrazione ancora una volta del grande cuore di questa straordinaria coppia – conclude la lettrice – Un grazie davvero enorme è il minimo ed è doveroso e ancora una volta dimostra come la collaborazione e l’aiuto nelle difficoltà possono unire le persone anche seppur divise fisicamente”.