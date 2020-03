Albenga. Ancora una domenica di stop per il campionato di Eccellenza a seguito dell’emergenza coronavirus.

Il calendario slitta interamente di una settimana, ma si andrà con ordine. Pertanto non si giocherà mercoledì 1 aprile, com’era stato stabilito in un primo tempo.

Si ripartirà domenica 15 marzo con la 23ª giornata; il campionato si concluderà domenica 10 maggio, ovvero due settimane più tardi di quanto inizialmente preventivato.

Per quanto riguarda il girone A di Promozione, invece, nessun cambiamento rispetto a quanto deciso; resta fissata per mercoledì 1 aprile la 23ª giornata. Ci sono però tre rinvii nella 24ª giornata: le partite Celle Ligure-Loanesi San Francesco, Ceriale-Sestrese, Veloce-Varazze Don Bosco verranno disputate mercoledì 11 marzo.

La semifinale di Coppa Italia di Promozione tra Taggia e Praese è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi.

Per quanto riguarda la Prima Categoria girone A, ancora un weekend di sosta. Si ripartirà domenica 15 marzo con la 19ª giornata. Si procederà quindi secondo l’ordine stabilito dal calendario, giocando anche sabato 11 aprile, per terminare come stabilito ad inizio stagione domenica 3 maggio.

Il girone A del campionato Juniores di Eccellenza resta ancora fermo e riprenderà sabato 14 marzo con la 23ª giornata.

Per il campionato di Eccellenza femminile, due rinvii: Vado-Genoa si disputerà mercoledì 11 marzo alle ore 20,45; Alassio-Superba giovedì 12 marzo alle ore 21.

Rinviata a data da destinarsi Toirano Futsal-Lavagna Calcio a 5 del campionato di Serie C di calcio a 5.