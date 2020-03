Cairo, rinviato il corso per il patentino Uefa C

Cairo Montenotte. L’A.S.D. Cairese 1919 rende noto che il corso Uefa C in programma dal 27 aprile 2020 al 27 giugno 2020 è stato rinviato a data da destinarsi.

Il corso verrà svolto sempre a Cairo Montenotte. Tutte le persone interessate sono invitate a continuare ad inviare le domande per l’iscrizione presso l’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Liguria Figc corso “Allenatore di Giovani uffici Calciatori – Uefa Grassroots C License” sito in Via Dino Coll 4/4, 16149 Genova, entro il 30 marzo 2020.

Appena saranno ufficializzate le nuove date del corso, la Cairese le renderà note sui suoi canali social.