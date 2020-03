Cairo Montenotte. In occasione della prematura scomparsa del giovane rocchettese Matteo Giacomo Chiarlone, mancato a soli 39 anni il 20 febbraio scorso all’ospedale di Savona, è stata avviata una raccolta di offerte attraverso un’apposita cassetta predisposta nella tabaccheria di Michela a Rocchetta.

Moltissimi hanno partecipato generosamente e finora, in data 12 marzo, si è arrivati a 5.850 Euro, cui si aggiungerà il contributo dei genitori di Matteo, che verseranno un pari importo, per cui la somma da devolvere sarà raddoppiata.

Foto 3 di 3





Prossimamente verrà effettuato il versamento all’ospedale savonese con la finalità specifica dell’acquisto di attrezzature sanitarie per il reparto in cui il giovane è stato curato.

“Si ringraziano sentitamente tutti quanti hanno dimostrato profonda sensibilità e grande partecipazione alla grave perdita per la famiglia e per la comunità e quanti hanno collaborato alla raccolta/donazione in ricordo di Matteo”, si legge in una nota.

Infine, visto che a causa delle dovute limitazioni negli spostamenti alcune persone di Cairo Montenotte devono ancora effettuare la loro offerta, grazie alla disponibilità del dottor Vieri è stata predisposta un’ulteriore scatola per la raccolta all’interno della farmacia Vieri, a Cairo Montenotte, all’angolo fra via dei Portici e via Buffa.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA