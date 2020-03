Cairo, Lions e Leo Club Valbormida donano cinquecento camici ai militi

Cairo Montenotte. Lions Club e Leo Club uniti nella solidarietà per la Croce Bianca di Cairo: “Proprio in questo momento – spiegano – in cui la dura realtà dei numeri ci porta quotidianamente a confrontarci con un presente doloroso e difficile da accettare, i soci del Lions Club Valbormida e del Leo Club Valbormida hanno voluto dare un piccolo contributo donando alla pubblica assistenza cairese cinquecento camici monouso per i volontari che tutti i giorni compiono con abnegazione un servizio di vitale importanza per la comunità”.

E proseguono dai Club: “Un piccolo contributo che vuole essere un grande grazie a queste persone che con i loro servizi mettono a repentaglio la propria salute con solo e unico obiettivo di aiutare chi in questo momento doloroso e tragico si trova in grande difficoltà”.

“Il contributo si inserisce in un quadro di molteplici iniziative intraprese dai Lions Italiani contro l’emergenza Coronavirus che ha portato i Governatori di tutti i Distretti Lions italiani a destinare 350 mila dollari all’acquisto di ventilatori polmonari”, concludono.