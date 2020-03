“BracciaLunghe”, una raccolta fondi per la terapia intensiva del San Paolo di Savona

Savona. Una raccolta fondi per sostenere economicamente la terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona durante l’emergenza Coronavirus. A lanciarla sulla piattaforma GoFundMe è una savonese, Anna Iuculano, abitante a Lavagnola.

“Abbiamo capito che questo Coronavirus non è una comune influenza ma è una cosa più seria – scrive sulla pagina della raccolta – Aiutare il nostro servizio sanitario, ed in particolare il reparto di terapia intensiva, è una maniera efficace per dare il nostro contributo”.

“L’ospedale San Paolo di Savona conta 7 letti in rianimazione e 6 letti in terapia intensiva che sono già occupati da pazienti affetti da Covid-19; la situazione è urgente e le strutture necessitano di potenziare le loro risorse – spiega Anna – Per cominciare, abbiamo fissato inizialmente un obiettivo di 20 mila euro, il costo medio per curare un paziente con complicazioni da coronavirus (periodo di degenza di 2 settimane)”.

“Ogni 20 mila euro raggiunti è un paziente in più che possiamo curare più velocemente. Potrebbe essere la nostra vicina, il nostro amico al bar o un nostro parente. I fondi – garantisce – saranno trasferiti direttamente all’ASL2 Savonese, in particolare alle strutture ospedaliere incaricate alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19 per il rafforzamento del reparto di terapia intensiva”.

“Meno mascherine più solidarietà! – è lo slogan della raccolta – Dicono di noiliguri che abbiamo il ‘braccino corto’, dimostriamo invece che abbiamo #BRACCIALUNGHE”.

Nel momento in cui scriviamo (ore 9.43) la raccolta ha già superato gli 8.600 euro, grazie a 300 donatori.