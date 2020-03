Borghetto Santo Spirito. Si sono concluse intorno alle 13 di oggi le operazioni di posa della nuova passerella pedonale che unisce le due sponde del torrente Varatella a Borghetto Santo Spirito.

Alla posa hanno presenziato il sindaco Giancarlo Canepa, l’assessore Celeste Lo Presti, il consigliere Alessio D’Ascenzo, il comandante della polizia municipale Enrico Tabó, il funzionario dell’ufficio lavori pubblici Elena Burastero e il responsabile dell’ufficio di staff del sindaco Michele Manera. Come da tradizione, il “varo” è stato suggellato dal lancio di una bottiglia da parte del vice sindaco Luca Angelucci.

Foto 2 di 2



“Oggi – ha detto il sindaco – aggiungiamo un importante tassello che, in questo momento difficile, assume anche un particolare valore simbolico. Un messaggio di grande speranza per tutti”.

La passerella è lunga 35 metri e pesa 33 tonnellate. Ora che è stata collocata, si potrà procedere alla posa delle tre linee telefoniche internazionali che attualmente sono alloggiate nella vecchia passerella; questa a sua volta, non appena verranno posati e cablati i nuovi cavi, verrà finalmente demolita e rimossa. In ultimo verranno eseguite tutte le finiture di completamento per poter procedere al definitivo collaudo.