Borghetto, da venerdì 6 marzo la sede di Assoutenti verrà chiusa in via cautelativa

Borghetto Santo Spirito. Da venerdì 6 marzo la sede di Borghetto Santo Spirito di Assoutenti Savona sarà chiusa “in via cautelativa, al fine di garantire la massima sicurezza da contaminazioni relative al coronavirus tra persone che si recano presso lo sportello”.

Appena le condizioni sanitarie saranno tornate nella normalità il servizio sarà regolarmente ripreso secondo gli orari da tempo in vigore. Al fine di mantenere i contatti e comunque un rapporto con l’utenza, per i casi d’urgenza, è garantito un servizio telefonico sulle 24 ore al numero 0182.973334 e tramite email all’indirizzo assoutenti@libero.it.

“Cogliamo l’occasione per avvisare i cittadini che riscontrassero disservizi, discordanze tra le disposizioni di sicurezza e la loro pratica osservanza, di riferircele sempre in funzione della tutela dei diritti e della salute degli utenti di servizi pubblici o privati. Le nostre sedi sia locali che regionali e quella nazionale, sono pronte ad intervenire presso le autorità competenti per il rispetto delle norme e delle leggi esistenti” comunicano da Assoutenti.