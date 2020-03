Bollettino coronavirus: in Liguria: 261 casi positivi, 1.124 persone in sorveglianza attiva

Liguria. Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.124 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Positivi: 261 totali (+ 76 rispetto a ieri).

Di questi, 137 sono ospedalizzati (+ 28 rispetto a ieri), di cui 38 in Terapia intensiva, (+ 4 ) suddivisi tra:

Asl 1: 17 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 31 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 28 in Malattie infettive, 15 in Terapia intensiva

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID)

Galliera: 19 (di cui 4 in Terapia intensiva)

Gaslini: 1 (si tratta di un bambino di 11 mesi in buone condizioni)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Al domicilio: 124

Sorveglianza attiva: totale 1.124 persone in Liguria (+59 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 222

Asl 2 – 299

Asl 3 – 191

Asl 4 – 139

Asl 5 – 273

Per quanto riguarda la situazione all’ospedale San Martino di Genova: ad oggi sono 28 i ricoverati in Malattie Infettive, 15 invece in Rianimazione. Dalla prossima settimana saranno attivati altri 12 letti al 2° piano del Monoblocco, dedicati alla Rianimazione. Il prof. Bassetti ci segnala che in Malattie Infettive è stato attrezzato un ambulatorio per le urgenze extra Covid-19 in un’area sicura e isolata dal resto del reparto, così come è stato attrezzato un corner separato dalla ‘zona rossa’ del reparto per la distribuzione dei farmaci anti virali.

E’ inoltre in corso la valutazione per l’identificazione di un reparto ‘buffer’, dove ricoverare nel caso pazienti positivi di bassa priorità, in attesa di trasferimento verso altre strutture del territorio.