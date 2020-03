Bimbi chiusi in casa per il Coronavirus, a Spotorno concorso di disegno e vitamine ai partecipanti

Spotorno. Un concorso di disegno per tutti quei bambini “prigionieri” a casa per via del Coronavirus. A lanciare l’iniziativa “Colora Con Noi” a Spotorno è Box Otto, in collaborazione con il Comune: lo scopo è coinvolgere i bambini fino ai 10 anni compresi e aiutarli a trascorrere il tempo in queste giornate di isolamento forzato.

“In questo periodo difficile è però facile annoiarsi a casa nonostante le maestre si sforzino di assegnare attività ludiche; ma i videogiochi, i telefonini e la televisione vincono sulle attività didattiche. Colora Con Noi coinvolge sia i bambini che i genitori stessi, forniremo un album (da scaricare da questa pagina) con tematiche tratte da cartoni animati e film per ragazzi da colorare tratto dal sito web pubblico http://www.stampaecolora.com/disegni/“, si legge sul sito web dell’iniziativa.

Per partecipare bisognerà seguire alcune semplici regole, come: Stampare l’album composto da 20 fogli da colorare (si consiglia un disegno per pagina); In caso di impossibilità a stampare l’album può essere ritirato presso Boxotto via Lussemburgo 1 Spotorno previo appuntamento 3484044234 o sarà possibile ritirarlo presso lo sportello polifunzionale del Comune di Spotorno in apposito contenitore posto all’esterno (si raccomanda di ritirarlo in concomitanza di altra uscita motivata es: al ritorno dalla spesa o dal lavoro); I 20 fogli sono da colorare a propria scelta e fantasia, rispettando o meno i colori dei personaggi originali con pastelli, pennarelli, matite o acquerelli; Ogni disegno fa riferimento ad una favola o cartone animato e deve essere indicato sul retro del disegno stesso da chi lo colora; La consegna sarà da fare il 4 aprile presso la sede Boxotto di via Lussemburgo 1 a Spotorno (a meno di ulteriore prolungamento della quarantena); Una commissione di valutazione composta da un esperto di disegno artistico e un assessore del Comune di Spotorno premierà l’album completo il cui colore non presenta sbavature, sia stato esteso in modo uniforme e con attenzione alle tonalità prescelte; Verranno premiate due fasce di età con un tablet mediacom Smartpad ivo7 3g modello M-SP7BY per più piccoli fino ai 6 anni e con un Hoverboard VIVO HOVERBOARD 65 6.5″ dai 7 anni ai 10 anni compresi.

Chiunque fosse interessato non dovrà far altro che contattare via whatsapp il numero 3484044234 indicando le proprie generalità e quelle del bambino.

A sostenere l’iniziativa si è aggiunta anche Montefarmaco, famosa azienda farmaceutica che ha deciso di mettere a disposizione dei partecipanti dei calzini antiscivolo e l’integratore alimentare per bambini Orsovit, a base di Vitamine A, C, B12, B6, D e acido folico. “Siamo orgogliosi che un’azienda che ha come vision il motto ‘Migliorare la salute e il benessere della persona all’interno della società in cui è inserita’ adotti la nostra iniziativa e ci consenta di offrire dei gadget a tutti i partecipanti al concorso”, hanno ringraziato gli organizzatori di ‘Colora con Noi’.