Banca Carige e Federalberghi Savona avanti insieme: rinnovato accordo di collaborazione

Savona. Banca Carige ha rinnovato oggi il sodalizio con l’Associazione di Categoria “Federalberghi Savona”, siglando con la stessa un “Accordo di collaborazione”.

Alla firma erano presenti per Federalberghi Savona il Presidente Andrea Valle e la Vice Presidente Laura Pagliari, per Banca Carige é intervenuto Alessio Berta, Direttore dell’Area Commerciale Savona.

L’accordo mette a disposizione delle imprese alberghiere associate a Federalberghi una serie di agevolazioni, mediante le quali la Banca intende sostenere forme di collaborazione con l’Associazione per rispondere efficacemente alle esigenze in ambito finanziario delle imprese associate, sia per quanto riguarda l’accesso al credito da parte di queste ultime (attraverso forme di affidamento a breve ed a medio/lungo termine), sia per quanto riguarda l’utilizzo di altri servizi bancari.