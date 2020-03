Autostrade, tornano i controlli sui viadotti della rete ligure

Liguria. Sono iniziate oggi le verifiche “a sorpresa” degli ispettori inviati dal Mit sui viadotti autostradali liguri, in particolari nei tratti a ponente e levante in direzione del tronco di Genova.

Le “modalità di ingaggio” prevedono la comunicazione da parte del ministero della giornata di svolgimento dei monitoraggi, senza però il “dettaglio” dei viadotti di volta in volta interessati: il concessionario, quindi, prepara i mezzi per le eventuali regolazioni del traffico, per poi seguire le istruzioni del team di ispettori, “sul posto”.

Questa nuova procedura, voluta dagli stessi ispettori, segue i provvedimenti già predisposti per ovviare alle criticità riscontrate in queste settimane di monitoraggi straordinari, che in alcuni casi erano stati oggetto di interpretazione non sempre univoca. Nelle prossime settimane, quindi, saranno nuovamente passati in rassegna praticamente tutti i viadotti della rete genovese.

Nella giornata di oggi gli ispettori stanno operando sulla A26: eventuali nuove prescrizioni saranno comunicate al concessionario per gli interventi del caso. Intanto questa notte saranno effettuate le prove di carico del viadotto Sori, attualmente chiuso per i trasporti eccezionali.