Autostrade, i cantieri attivi dal 13 al 20 marzo

Autostrade. Da venerdì 13 marzo fino a venerdì 20 marzo, in autostrada sono previste alcune attività di controllo e manutenzione sulla rete ligure, che potrebbero creare alcuni disagi alla circolazione.

Venerdì 13 marzo, sull’A10 Genova-Savona è prevista la riduzione di corsia delle rampe di ingresso alla stazione di Genova Aeroporto, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

Lunedì 16 marzo, sulla A7 Serravalle-Genova è prevista la chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto sulla A7 Serravalle-Genova o da Genova est sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Sull’A10 Genova-Savona ci sarà la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, verso Savona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A10, alla stazione autostradale di Celle Ligure. Si ricorda che sullo svincolo esterno di Celle Ligure è presente un senso unico alternato.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante sono previsti:

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, in entrambe le direzioni, verso Sestri Levante e in direzione del capoluogo ligure, dal km 0+000 al km 2+000;

-chiusura del tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo. Sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Inoltre, in uscita al casello di Rapallo, vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate. Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate, in uscita alla stazione di Rapallo, potranno percorrere Piazzale Genova, Via S.Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante.

Sulla R24 Complanare di Savona è in progetto:

-chiusura del ramo di allacciamento dalla Complanare di Savona R24 alla A6 Torino-Savona, per chi proviene da Ventimiglia/Savona ed è diretto verso Torino e chiusura dell’entrata della stazione di Savona, verso Genova e Torino. Chi proviene dalla Ventimiglia/Savona ed è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire obbligatoriame te alla stazione autostradale di Savona, percorrere la SS29 fino ad Altare, da dove si potrà entrare sulla A6 Torino-Savona, per proseguire in direzione di Torino. Un altro percorso disponibile è quello dell’uscita di Albisola per rientrare dalla stessa stazione, seguendo la direzione Ventimiglia-Torino. In alternativa alla chiusura dell’entrata della stazione di Savona, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: verso Genova, Albisola sulla A10 Genova-Savona; verso Torino, Altare sulla A6 Torino-Savona, oppure Albisola sulla A10 Genova-Savona, per poi seguire la direzione Ventimiglia/Torino.

Martedì 17 marzo, sull’A7 Serravalle-Genova sono previsti:

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante;

-chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia. in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Serravalle Scrivia.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A Serravalle-Genova e Genova est, in entrambe le direzioni, verso Sestri Levante e in direzione del capoluogo ligure, dal km 0+000 al km 2+000;

-chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.

Mercoledì 18 marzo sull’A7 Serravalle-Genova è prevista:

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Sull’A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola. Si consiglia lo stesso itinerario per chi proviene dalla A6 Torino-Savona e viaggia in direzione di Genova. Chi invece è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire e rientrare alla stazione di Savona.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.

Sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, e percorrere la SP456 del Turchino, con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Masone.

Giovedì 19 marzo sull’A7 Serravalle-Genova è prevista:

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Sull’A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Albisola e l’allacciamento con la A6 Torino-Savona, in direzione di Savona/Ventimiglia. Di conseguenza, sarà chiuso anche l’accesso alla A6 Torino-Savona, per chi proviene da Genova. In alternativa, chi è diretto verso Savona/Ventimiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Albisola, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Savona.

L’accesso alla A6 Torino-Savona sarà possibile entrando alla stazione di Savona. Chi proviene dalla A6, potrà uscire alla stazione di Savona o proseguire il percorso verso Ventimiglia, senza incontrare chiusure autostradali.

Sull’A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.

Sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, e percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Masone.

Infine, venerdì 20 marzo sull’A12 Genova-Sestri Levante è prevista:

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Lev nte, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.