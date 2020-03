Quattro auto in fiamme ad Albenga, fermato un giovane: aveva svaligiato la vettura di un vigile

Albenga. Nel corso della notte un incendio di un’autovettura parcheggiata lungo viale Pontelungo, a causa del forte vento, ha interessato altri tre veicoli adiacenti. Non è ancora chiaro se si tratti di un corto circuito o se il fuoco abbia avuto origine dolosa (clicca qui per la notizia).

Quel che invece è certo, una pattuglia di carabinieri della Sezione Radiomobile ha fermato un giovane di Villanova d’Albenga che si aggirava a piedi in una via parallela, non lontano dal luogo dell’incendio. In vistoso stato di ebbrezza, il 21enne è stato perquisito dai militari. Addosso aveva un coltello, delle forbici, un tesserino di riconoscimento con distintivo della Polizia Locale di Loano, un libretto di assegni ed altri effetti personali tutti riconducibili ad un agente di quel comando.

Per il momento il Villanovese è stato denunciato alla Procura della repubblica di Savona per il reato di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. All’individuo è stata naturalmente contestata la violazione del DPCM connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Gli effetti personali sono stati restituiti all’agente della Polizia Municipale che ha sporto denuncia per il furto avvenuto sulla propria autovettura, ritrovata aperta con evidenti segni di scasso.

Le analisi delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino forniranno probabilmente nelle prossime ore, elementi utili alle indagini condotte dai Carabinieri. Gli inquirenti non escludono il coinvolgimento del giovane nell’incendio avvenuto proprio in quella zona.