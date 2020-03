Assalto di turisti in Liguria, Toti: “Serve buonsenso. Al lavoro per limitare gli arrivi da fuori regione”

Liguria. “Ragazzi, così non va! Si possono prendere tutti i provvedimenti che si vogliono, ma il primo provvedimento è usare la testa e il buonsenso”. E’ questo il monito che il governatore della Liguria, Giovanni Toti, lancia ai tanti turisti che in questi giorni hanno abbandonato le regioni del nord Italia per raggiungere la Liguria, in “violazione” delle norme dettate dal governo per arginare il coronavirus.

“Se si chiude tutto e poi ci si ammassa in giro, cosa cambia? Mentre medici, infermieri, operatori e volontari combattono contro il virus e ci dicono di non uscire di casa, che fate? Aspettate che capiti a voi, a un vostro amico o un parente per rendervi conto che è un’emergenza che riguarda tutti?”.

“Stiamo lavorando per limitare gli arrivi da fuori Liguria, per quello che ormai si può limitare, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte: cominciamo a comportarci bene”, conclude Toti.