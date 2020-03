Savona. In occasione del Santo Patrono, Ascom Confcommercio Savona desidera unire clienti e commercianti in un simbolo di luce con una iniziativa di socialità a distanza che unisca la città.

La proposta è quella di illuminare le finestre le sere del 16, 17, 18 marzo con lumini e balunetti ed invitare i bambini a creare striscioni, lenzuoli con un disegno sul tema “la luce” da esporre ai balconi.

“Questo invito vuol essere lo sprone a superare insieme questo difficile momento e far riaccendere al più presto le vetrine dei negozi e tutta la città” afferma Ascom Savona.

“Tutti sono inoltre invitati a fotografare questo “18 marzo” e postarlo sulla pagina Facebook “Scopri Savona” o su Instagram “Ascom Savona” per far vivere anche virtualmente la nostra tradizione”.

“Sarà importante conservare gli striscioni in quanto daremo istruzioni per esporre nuovamente le vostre creazioni in un evento che si svolgerà a fine estate in città” conclude Ascom Savona

#unitidallaluce #ascomsavona #teniamocincontatto