Arcieri granatiere ai Tricolori di Rimini: bene Fiorito e Tarantini

Savona. Si è svolto nel weekend a Rimini il XLVII campionato italiano di tiro con l’arco al coperto. Presenti alla manifestazione anche due giovani rappresentanti della Arcieri granatiere, che si erano conquistati il pass tricolore negli scorsi mesi. Anche a livello nazionale, si conferma la crescita di Daniele Fiorito e Beatrice Tarantini.

Entrambi i Granatiere militano nella categoria ragazzi: per questa occasione di respiro nazionale, i due sono stati raccontati come “emozionati ma determinati” e di fronte ai paglioni della fiera di Rimini non hanno mancato di fare del loro meglio. Daniele Fiorito, che ha tirato nell’arco nudo, ha conquistato un nono posto di categoria, mentre Beatrice Tarantini si è classificata al tredicesimo posto nell’arco olimpico.

Il 2020 è appena cominciato e ci si avvia verso la stagione all’aperto. Per i molti talenti della Arcieri granatiere sarà un anno importante allo scopo di confermare i bei segnali del recente passato e proseguire la tradizione.