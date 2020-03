Annullato il Trofeo Beppe Viola 2020

Il Presidente dell’USD Arco 1895 Roberto De Laurentis, ha fatto sapere che “in conseguenza dell’emergenza sanitaria nazionale, e della successiva rinuncia da parte di alcune Società invitate, siamo spiacenti di comunicare l’annullamento del 49° Torneo Città di Arco-Beppe Viola”.

Alla storica kermesse internazionale, la più importante della categoria Under 17, in programma dal 12 al 17 marzo si sarebbero dovute affrontare nell’ormai collaudata formula di quattro gironi le seguenti squadre Arco, Atalanta, Brøndby, Torino, Milan, Verona, Napoli, Spal, Parma, Roma, Partizan, Rappr. Trentino, Brescia, Benevento e Südtirol e Rappr. Dilettanti.

Quest’ultima ha già provveduto ad intensificare i lavori per il prossimo impegno. La selezione di Calogero Sanfratello infatti tornerà a lavorare sul campo nelle prossime settimane per prepararsi alla 13ª edizione della Lazio Cup, in programma dal 12 al 17 maggio.

Un gran peccato davvero perché da sempre il famoso torneo consiste in una settimana intensa di sfide, in cui gli appassionati e gli addetti ai lavori hanno la possibilità di verificare dal vivo, lo stato e le tendenze di un mondo in rapida evoluzione come quello del calcio giovanile. E il valore, non solo tecnico, dell’appuntamento è testimoniato dal fatto che questo è l’unico evento nazionale per il quale la Federcalcio sospende i campionati nazionali di categoria. Dal Torneo Beppe Viola sono passati molti, se non tutti i più bei nomi del calcio italiano: da Cannavaro a Marchisio, da Albertini a De Rossi, da Immobile a Nesta, Lahm, Schweinsteiger fino a Francesco Totti, solo per citarne alcuni.

Stessa sorte anche per il torneo femminile “Città di Arco”, che avrebbe visto le quattro protagoniste Pomigliano, Como, Città di Pontedera e Vicenza affrontarsi per aggiudicarsi la 19ª edizione.

scorso anno a prevalere su tutte è stata l’Atalanta di Bosi vittoriosa sul Milan ai rigori. L’attaccante ceco dei neroazzurri Lukas Vorlicky è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione, mentre Andrea Capone del Milan si è imposto come capocannoniere con quattro marcature.