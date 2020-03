“Andrà tutto bene”, dono speciale per la Croce Bianca di Albenga: “Grazie pizzeria Ottomani”

Albenga. Una pizza tricolore (ovviamente verde, bianca e rossa) e una scritta all’interno del cartone: “Andrà tutto bene”. È questo il “regalo” speciale ricevuto in serata dalla croce bianca di Albenga.

Il mittente è la pizzeria-kebab Ottomani di viale Martiri della Libertà, che ha voluto omaggiare la pubblica assistenza con pizze per tutti i militi e volontari, tra le quali anche la “tricolore”, con il messaggio di speranza e vicinanza.

“Semplicemente un grazie di cuore alla pizzeria per la genorosità”, il messaggio della croce bianca, dove tutti hanno accolto il gesto con grande apprezzamento. Un pensiero che porta conforto in un momento difficile e faticoso per tutti, soprattutto per i soccorritori.