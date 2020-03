Andora, riunione della Giunta via Skype. Il sindaco: “Realizzare così anche il consiglio comunale”

Andora. I componenti della giunta comunale di Andora si sono riuniti questa mattina in una seduta realizzata in via telematica utilizzando Skype.

In diretta dal Palazzo Comunale, il sindaco Mauro Demichelis, ha presieduto la riunione, assistito dal vicesegretario Antonella Soldi in collegamento dal suo ufficio, mentre gli assessori partecipavano chi dai loro uffici e chi dalle case.

“Abbiamo accolto subito la proposta del segretario generale Torre. Ogni assessore ha ricevuto la documentazione per via informatica e la discussione in video conferenza si è svolta agevolmente e secondo la normative” spiega il sindaco Mauro Demichelis”.

“Se il decreto lo prevederà, valuteremo insieme al presidente del Consiglio Daniele Martino la possibilità di realizzare anche il consiglio comunale per via telematica, in modo da limitare il più possibile gli spostamenti, ma assicurando pubblicità e trasparenza sulle decisioni assunte” conclude il sindaco.