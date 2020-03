Albissola, nella chiesa della Concordia il funerale del 40enne Christian Binda: ancora ignote le cause del decesso

Albissola Marina. Si terrà domani, giovedì 5 marzo, presso la chiesa della Concordia di Albissola Marina il funerale (in forma privata) di Christian Binda, il 40enne rinvenuto senza vita all’interno di un appartamento in via Emilia ad Albisola Superiore.

Christian Binda è stato ritrovato dai militi della Croce Verde di Albisola e dai vigili del fuoco che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre i carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire le possibili cause di morte dell’uomo.

Ad oggi le ragioni del decesso sono ancora oscure, in quanto Binda è stato ritrovato senza vita solo dopo alcuni giorni dalla morte. Solamente i risultati dell’autopsia sapranno dare una spiegazione a questa tragedia che ha colpito in particolar modo la figlia e gli amici.