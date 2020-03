Albissola, ecco a chi rivolgersi per ricevere gratuitamente a casa alimenti, farmaci e prescrizioni mediche

Albissola Marina. L’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce d’Oro, Auser e le farmacie presenti sul

territorio, ha supportato un progetto a favore di persone anziane e fragili per la consegna a domicilio di spesa e farmaci.

Si potranno contattare i seguenti numeri.

Per il ritiro di prescrizioni presso il medico curante e/o acquisto medicinali, acquisto di alimenti e bevande, ritiro documenti o altri materiali urgenti di prima necessità, il servizio relativo al reperimento e consegna di medicinali con ricetta urgente viene espletato H 24 (anche nel periodo notturno) il numero 392 927.82.72 fascia oraria 09.00/18.00 tutti i giorni domenica compresa.

Per quanto riguarda le farmacie, sono attive la Farmacia Della Concordia, in Corso Bigliati 24 tel 019 481616 Email farmadellaconcordia@gmail.com, la Farmacia Nuova di Albissola Marina in via Don Gino Murialdo 13 (Via delle Industrie) Tel. 019 8897553 Email farmacianuovadialbissola@gmail.com. Le stesse mettono a disposizione per il territorio di Albissola Marina un servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci – le consegna avverranno entro le ore 12.00 successive all’ordine.

Per quanto riguarda i servizi sociali è possibile contattare 019 482295 int. 268 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle ore 13, il numero regionale 800593235 attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, AUSER tel 019 8335492 dalle ore 08.30/12.20 – 15.00/18.30 da lunedì al venerdì compresi o al numero verde 800995988 dalle 08.00 alle 20.00 tutti i giorni per compagnia telefonica.