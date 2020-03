Albenga, torna il doppio senso di marcia sul Ponte Viveri

Albenga. Stanno per terminare le operazioni di posizionamento delle impalcature necessarie ad eseguire il secondo lotto di lavori sul Ponte Viveri.

Dalla prossima settimana la circolazione sarà ripristinata a doppio senso di marcia.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Dalla prossima settimana sarà ripristinato il doppio senso di marcia sul Ponte Viveri così come era già stato previsto in accordo con la ditta che sta eseguendo i lavori”.

“La chiusura di un senso di marcia era necessario per il tempo necessario al posizionamento delle impalcature e per i lavori di fasciatura del ponteggio stesso che dovrebbe terminare entro la prossima settimana. Successivamente, verificata la sicurezza dell’area cantiere sia per i lavoratori che per i cittadini, ripristineremo il doppio senso di marcia”.