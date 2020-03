Albenga. Il Comune di Albenga porta avanti la manutenzione del verde pubblico e la pulizia della città, particolarmente “importante anche e specialmente in questo momento”.

Oltre alla sanificazione degli edifici comunali (comprese le farmacie e il canile) effettuata venerdì e che sarà ripetuta il prossimo, la Sat procederà alla disinfezione di tutte delle strade delle zone urbanizzate di Albenga, frazioni comprese utilizzando prodotti non nocivi per animali e ambiente. Le operazioni saranno effettuate lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6 alle 12.

Sempre la Sat sta continuando, inoltre, la sostituzione dei vecchi bidoni con le nuove e più igieniche campane che, tuttavia, rimarranno aperte ed accessibili (anche senza chiave) per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso.

Attraverso il personale del Comune sta portando avanti la manutenzione cittadina, ivi compresa quella del verde pubblico (salvo le potature momentaneamente sospese). Il personale opera mantenendo le distanze di sicurezza raccomandate.

L’assessore all’ambiente Gianni Pollio sottolinea: “Vorrei ribadire alcuni concetti che riguardano la pulizia e l’igiene della nostra città. Le nuove campane sono aperte a tutti i cittadini, anche a coloro che non hanno ancora ritirato le chiavi, pertanto tutti possono depositare i propri rifiuti negli appositi contenitori: umido, indifferenziato, vetro, carta, cartone, plastica e lattine. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini per effettuare la raccolta differenziata ai massimi livelli per raggiungere l’obiettivo e salvaguardare l’ambiente. Esorto tutti a depositare i propri rifiuti solo nelle rispettive campane e a non lasciarli sulle strade pubbliche. Nelle frazioni, per il momento rimane tutto come prima, la ditta Sat continuerà con la raccolta porta a porta”.

“Per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione delle strade, essa avviene, a rotazione, sia nel centro che nelle frazioni, Per permettere di farla al meglio invito, se possibile, a rimuovere le automobili, affinché le strade vengano pulite e sanificate nella loro interezza – aggiunge l’assessore Pollio – Ringrazio tutti i cittadini di Albenga per la loro disponibilità e la loro collaborazione. Vorrei ricordare che i servizi comunali sono tutti funzionanti e sono al servizio dei cittadini. Voglio infine ribadire a tutti di stare in casa e di uscire solo per motivi importanti, al fine di salvaguardare la propria vita e quella degli altri.”