Albenga, presto attive le nuove campane per la raccolta differenziata

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga, in collaborazione con Sat, sta procedendo ad attivare le nuove campane per la raccolta differenziata e ad eliminare i vecchi bidoni, liberando in questo modo parcheggi e garantendo il decoro e la pulizia della città.

L’assessore all’ambiente Gianni Pollio, nel ringraziare l’ufficio ambiente per la collaborazione e la SAT, afferma: “Voglio rassicurare i miei concittadini che per il momento, e fino al termine dell’emergenza legata al Coronavirus, le nuove campane rimarranno aperte e accessibili anche a coloro che non hanno ancora ritirato le chiavi. I condomini che hanno i bidoni interni, per il momento possono usare sia quelli (fino al loro ritiro) che le nuove campane”.

“Ricordiamo che per contenere il contagio da Covid 19 è stato momentaneamente chiuso l’ufficio di distribuzione del materiale e delle chiavi per la differenziata sito presso il palazzo Ester Siccardi” comuna l’amministrazione comunale.

“Per le stesse motivazioni è stata sospesa temporaneamente l’apertura dei centri raccolta rifiuti e il servizio di stazione ecologiche sul territorio per il ritiro dei rifiuti ingombranti”.

L’assessore Pollio conclude: “Ci affidiamo al senso civico ed alla collaborazione di tutti i cittadini albenganesi. In questo momento è importante che ognuno di noi faccia la sua parte e che le indicazioni provenienti dai canali ufficiali vengano rispettate”.