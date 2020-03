Albenga, l’assessore Pelosi manifesta vicinanza agli imprenditori agricoli

Albenga. L’assessore all’agricoltura di Albenga, Silvia Pelosi, esprime la sua vicinanza agli imprenditori agricoli preoccupati per i risvolti che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 rischia di avere anche sull’economia della piana.

Afferma l’assessore Pelosi: “In questi giorni ho ascoltato diversi imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria che mi hanno rappresentato le loro preoccupazioni sui risvolti che questa emergenza sanitaria potrebbe avere sul mondo agricolo. Innanzitutto vorrei sottolineare che Albenga non è attualmente in zona rossa né rischia, in base ai dati attuali, di esserlo (ricordiamo che attualmente non vi è, nella nostra città, alcun caso di Covid-19 accertato)”.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza, oltre a quella dell’intera amministrazione, nei loro confronti. Siamo pronti a sostenere e promuovere tutte le iniziative necessarie per fare in modo che questi possano ottenere aiuti e sostegno da parte della Regione e del Governo. Naturalmente la speranza è che questa emergenza possa cessare al più presto e che si possa tornare alla normalità, continuando nel frattempo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e indicati dal ministero della salute, senza, però, generare allarmismi immotivati”.

“I prodotti del nostro territorio rappresentano una delle nostre eccellenze e il mondo agricolo e florovivaistico è molto importante per l’economia della piana, per questo ritengo che in questo momento, oltre a pensare ad affrontare l’emergenza sanitaria che senza dubbio deve avere la priorità, sia necessario iniziare a pensare ad iniziative per sostenere l’economia del nostro territorio attraverso aiuti ed azioni concrete”.