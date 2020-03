Albenga. “Chi mi conosce sa bene che ascolto volentieri la gente e dedico parecchio del mio tempo ad un’ampia attività di monitoraggio sugli aspetti di decoro e degrado urbano della città di Albenga. Il numero di whatsapp (346.5163207) che ho messo a disposizione della cittadinanza albenganese serve proprio ad effettuare sopralluoghi in ogni dove, per poi attivare l’amministrazione comunale a lavorare per risolvere i disagi ignorati”. Inizia così la nota del consigliere di minoranza albenganese del gruppo “Forza Italia” Eraldo Ciangherotti.

Spiega il consigliere: “C’è un quartiere ad Albenga, in viale Pontelungo, che non merita di essere abbandonato ad un degrado simile. Mi riferisco a Via Valle d’Aosta dove si affacciano i prestigiosi palazzi ‘Morandi’, una via di snodo per importanti strutture sanitarie del territorio e via di accesso a banche e studi professionali, oltre che al Comando della polizia municipale e alle residenze private. L’area verde è in una situazione di totale degrado e abbandono, sembra una vera e propria giungla. Camminare lungo il marciapiedi di questo polmone verde oramai secco è diventato difficile per la fitta vegetazione di sterpaglie, rifiuti, chiome di palme abbattute e abbandonate a terra. L’area, anzichè transennata, deve essere sfalciata e ripulita subito”.

“La manutenzione e gestione, qui, in Via Valle d’Aosta, sono molto carenti – continua Ciangherotti – la pulizia delle palme è stata lasciata da tempo nell’abbandono assoluto, per non dire assente. I cittadini vogliono che il marciapiedi sia sistemato, a partire dalla cura o sostituzione delle palme, con pulizia ed interventi di manutenzione del verde costanti e non sporadici”.

“La documentazione fotografica vale più di mille parole, perché offre l’istantanea reale di un degrado ed abbandono presenti da troppi mesi. Questa condizione in cui versa, a tutt’oggi, l’area verde in questione, rende il marciapiedi, soprattutto durante le ore serali e notturne, estremamente pericoloso per la sicurezza dei cittadini che lo usano per andare a casa” conclude.