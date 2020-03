Albenga, Kronostagione in pausa forzata. Gli organizzatori: “Al lavoro per riprogrammare le date”

Albenga. La Kronostagione, in ottemperanza del DCPM del 4 Marzo 2020, arrseta momentaneamente la programmazione degli spettacoli. Sono tre gli spettacoli che certamente dovranno essere riprogrammati: “Cattivini” di Kosmocomico teatro, dedicato ai ragazzi tra i 4 e gli 8 anni, “Io lavoro per la morte” di Monstera e il primo spettacolo del focus Menoventi.

Gli spettacoli riprenderanno, salvo altri provvedimenti, il 4 aprile con la compagnia Menoventi.

Spiegano gli organizzatori: “Siamo in contatto con le compagnie per cercare di trovare delle soluzioni aternative, scovando le date utili a mantenere gli impegni presi con gli artisti e col pubblico dello Spazio Bruno”.

La volontà di Kronoteatro è di recuperare gli spettacoli per ora disdetti per garantire al pubblico di Albenga la fruizione del programma della stagione così come era stato pensato.

“Vi terremo informati sugli sviluppi e sul cambio di date attraverso i canali social e la stampa” concludono.