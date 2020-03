Albenga in lutto per la scomparsa di Antonio Chirivì

Albenga. Si è spento a 77 anni all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Antonio Chirivì, padre di Tiziana e Alessandro Chirivì. A togliergli la vita è stato un ictus che lo ha colpito alcuni giorni fa.

Ormai in pensione, aiutava la figlia Tiziana nel negozio di bomboniere in viale Pontelungo ad Albenga. Il figlio Alessandro (con il padre nella foto) è molto noto in città per la propria attività di avvocato, per il ruolo di presidente della San Filippo Neri e per l’impegno in politica: da gennaio è segretario del circolo di Fratelli d’Italia “Albenga e Valli Ingaune”.

“Ciao papà, Dio aveva bisogno di un tenore per il coro del paradiso e ti ha chiamato a sé – è lo struggente ricordo del figlio – O forse gli serviva un bravo pittore o un centravanti per la sua squadra e ha deciso di mandarti a prendere con questo ictus. Ho il cuore sanguinante e gli occhi gonfi di lacrime per non averti potuto stare vicino nei tuoi ultimi giorni, con un abbraccio o tenendoti la mano, e di non aver avuto l’occasione di dirti per l’ultima volta quanto ti volevo bene”.

Oltre ai due figli, Antonio Chirivì lascia la moglie Vilma e i nipoti Andrea e Sara. Nelle ultime ore al cordoglio della famiglia si sono uniti l’Asd San Filippo Neri, l’associazione culturale Quartiere Santa Maria e i colleghi dello studio legale di Alessandro.

L’attuale situazione legata al Coronavirus e il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri impediscono di celebrare funerali. Per questo ci si limiterà a una benedizione fuori dalla Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga, che si terrà sabato 21 marzo alle ore 10.30. “Quando la situazione sarà tornata alla normalità ti ricorderemo tutti insieme con una Messa, magari cantata, come piaceva a te – promette Alessandro – Spero che nel tempo libero il Signore ti lasci andare ogni tanto a pescare nei mari del cielo. Sarai sempre con noi”.

Anche la redazione di IVG.it si unisce al dolore della famiglia Chirivì, porgendo le proprie condoglianze a tutti i familiari.