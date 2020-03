Albenga, il comune proroga l’accensione degli impianti termici

Albenga. “Considerata la tendenza previsionale di ARPAL che indica per le prossime settimane un persistente abbassamento delle temperature e dato il particolare periodo che impone alla cittadinanza di restare in casa per evitare il contagio ed il diffondersi del Covid-19 il sindaco Riccardo Tomatis ha ritenuto necessario prorogare il periodo di attivazione degli impianti termici presenti sul territorio comunale per cinque ore giornaliere nel periodo dal 1 al 12 aprile 2020”.

A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale ingauna.

Afferma Riccardo Tomatis: “In considerazioni delle previsioni meteo e dato che in questo momento è necessario rimanere in casa ho ritenuto indispensabile prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento fino al prossimo 12 aprile. Con l’occasione invito tutti i cittadini a continuare a rimanere a casa. Insieme ce la faremo”.