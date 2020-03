Albenga, gli uffici comunali rimangono aperti, ma l’invito è quello di rimandare le pratiche non urgenti

Albenga. Gli uffici comunali di Albenga rimangono aperti anche in queste giornate di emergenza Coronavirus – il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 – ma si invitano i cittadini, ove possibile, a rimandare pratiche non urgenti e di recarsi personalmente presso gli uffici previo appuntamento.

Il Comune di Albenga informa inoltre che, visto l’andamento epidemiologico dell’infezione Covid-19 e considerato lo stato di emergenza, saranno raccomandati e potenziati i servizi telematici.

Il personale comunale ha già rappresentato la massima disponibilità a offrire chiarimenti telefonicamente o attraverso contatti e-mail agli utenti.

Tutti i contatti degli uffici sono presenti qui, in particolare per quel che concerne l’urbanistica (tel.0182-562265) è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail: giulio.ferrua@comune.albenga.sv.it; elisa.canepa@comune.albenga.sv.it; paola.barbaro@comune.albenga.sv.it.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, in occasione, afferma: “Manteniamo i servizi ai cittadini, ma chiediamo la collaborazione di tutti per evitare il più possibile le situazioni a rischio. Invito sempre a seguire le disposizioni e le indicazioni ministeriali e, in particolare, a mantenere la distanza di sicurezza con gli operatori sia negli uffici pubblici che nelle attività private”.