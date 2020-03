Albenga, entusiasmo per il progetto dei moli. Tomatis: “Opportunità per salvaguardare il litorale”

Albenga. Ieri mattina presso il Comune di Albenga si è tenuto un incontro operativo per la realizzazione del “Progetto Moli”.

Erano presenti i rappresentanti dei bagni marini, l’associazione Faita (rappresentativa dei campeggiatori), l’ingegnere Gaggero che ha realizzato lo studio sui moli, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i tecnici e i dirigenti degli uffici comunali competenti.

Durante l’incontro si sono discusse le modalità di realizzazione dell’intervento che porterà il rifacimento di alcuni moli e alla creazione di nuovi pennelli.

Afferma il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo: “Questo è un progetto molto importante sul quale ho svolto studi preliminari e approfonditi che andavano in sinergia con i progetti che l’amministrazione Cangiano aveva già pensato e portato aventi. Attraverso il rifacimento dei moli, non solo riusciremo a difendere il litorale, ma rilanceremo Albenga dal punto di vista turistico/balneare”.

“Quest’opera, che è già stata finanziata con 2.5 milioni di euro, dovrà essere assegnata entro settembre. Questo evidenzia ancor più il fatto che non siamo di fronte ad un libro dei sogni, ma a opere che verranno realizzate presto – riprende Distilo – Il progetto Moli rappresenta il primo passo verso una rivalutazione completa di Viale che Guevara che comporterà, probabilmente, anche varianti al PUC”.

“Albenga va vista da qui a 30 anni e dobbiamo lavorare per fare in modo di dare una possibilità ai nostri giovani, possibilità che, sviluppando l’aspetto turistico e balneare della nostra città, riusciremo a garantire. Questa amministrazione sta mantenendo le promesse che abbiamo fatto, questo perché siamo persone serie che lavorano unite per raggiungere importanti obiettivi e lo facciamo senza personalismi. Le polemiche le lasciamo a chi ha voglia di farle, mentre noi continuiamo a lavorare così come abbiamo sempre fatto” ci tiene a dire il presidente del consiglio comunale di Albenga.

Il sindaco Riccardo Tomatis in occasione afferma: “Attraverso l’intervento sui Moli, non solo riusciremo a proteggere la nostra costa dalle mareggiate che, purtroppo, anche a causa del cambiamento climatico al quale stiamo assistendo, si verificano sempre più di frequente, ma riusciremo anche a proteggere le realtà esistenti, si creeranno nuove spiagge e riusciremo a valorizzare Viale che Guevara e le attività turistiche ivi esistenti”.

“L’incontro è stato estremamente positivo e ha evidenziato ancora una volta la comunità di intenti tra amministrazione e rappresentanti di categoria che si era già manifestata durante l’amministrazione Cangiano su questo importante argomento” riprende il primo cittadino.

“Per quel che concerne la tempistica conclude: “Questo intervento, essendo entrato nel ‘decreto mareggiata’ ed essendo quindi legato agli eventi calamitosi del 2018, prevede la possibilità di applicare procedure che prevedono tempi più brevi rispetto a quelli ordinai. In questo modo riusciremo a stipulare il contratto per l’assegnazione dei lavori entro il prossimo settembre”.