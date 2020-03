Albenga, Ciangherotti (FI) sul Palasalute: “Il no è l’ennesimo schiaffo del sindaco alla sanità”

Albenga. Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Albenga, è tornato all’attacco del sindaco Riccardo Tomatis sulla questione del Palasalute. “La maggioranza, nel consiglio comunale di ieri sera, è stata in perfetta linea con la schizofrenia del governo nazionale. Dico questo perchè, al primo punto dell’Ordine del giorno, abbiamo scoperto che la nostra proposta di creare un Palasalute, idea inizialmente accolta con favore dal Sindaco Tomatis, è stata respinta dal primo cittadino, già proprietario di un Centro Salute situato a poche decine di metri da Via Carloforte, dove avevamo proposto il Palasalute in una delle palazzine sotto sequestro”.

“Mentre il sindaco Tomatis – continua Ciangherotti – chiede un contributo statale di 30 mila euro alla Regione Liguria per progettare una riqualificazione urbana dell’area incompiuta, con la legge 23/2018 ad uso residenziale in social housing, lo stesso sindaco, medico mutualista e appartenente alla medicina territoriale dell’Asl2 savonese, non intende avviare, ad oggi, alcun iter di collaborazione con l’Asl2 savonese per valutare la destinazione di un palazzo ad uso della medicina territoriale. Peccato, Albenga perde un’opportunità davvero importante dal punto di vista sanitario, ma la maggioranza perde una occasione di trasparenza”.

“Trovo sinceramente al limite della decenza un sindaco, medico, con interessi in Centro Salute, abbia partecipato e votato ad una discussione che lo riguarda da vicino. Ma non è stato l’unico schiaffo che il Partito Democratico, ancora una volta, ha riservato alle attività produttive, in questo caso gli esercenti del centro storico. E’ successo infatti che la maggioranza impone lo smantellamento del dehors autorizzato nel 2011. L’esercente sarà obbligato a progettarne uno nuovo, che verrà autorizzato solo se sarà senza copertura. Mi stupisce, però, anche il silenzio delle associazioni di categoria che non hanno mai difeso gli esercenti del centro storico, per questa disparità che colpisce chi ha un bar dentro al centro storico e chi ha la fortuna di averlo fuori dalle mura antiche”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.