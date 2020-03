Alassio, la Croce Rossa sempre presente e vicina alla cittadinanza

Alassio. Nel cuore dell’emergenza coronavirus, la Croce Rossa di Alassio non si ferma. Presta quotidianamente il suo servizio a tutti i cittadini che hanno necessità di assistenza e di supporto.

È stato infatti attivato, disponibile tutti i giorni, un servizio di consegna alimentare e farmaci per soggetti con problemi di salute, in quarantena obbligatoria e per persone dai 70 anni in su.

Per prenotazioni chiamare dalle 9 alle 12 il numero 0182 645821 o 366 6325493.

Verrà segnato il proprio nome con indirizzo e recapito telefonico e verrà comunicato il nome del volontario che si presenterà sull’uscio di casa munito di guanti e mascherina.

I volontari si presenteranno dalle 10 alle 12 per ritirare la lista della spesa e dalle 16 alle 18 per la consegna.

Inoltre, i volontari si attiveranno per il ritiro di ricette mediche (per terapie già in atto) presso il centro medico “Alassiosalute” durante gli orari di apertura al pubblico. Necessario sarà fornire al volontario il nome, cognome, data di nascita e il nome del farmaco.

La CRI Alassio ha anche organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione, un contributo fondamentale per sostenere questa emergenza. Per dare un contributo, consultare il sito https://www.gofundme.com/f/un-contributo-alla-croce-rossa-alassio-per-aiutare?utm_source=customer&utm_medium=copy_li

“Un ringraziamento – ha dichiarato il presidente CRI Ferruccio Scrufari – va a tutti i volontari che si stanno prodigando senza sosta per gestire al meglio questa difficile situazione”.

